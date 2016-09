Villingen-Schwenningen Jürgen G. Hess

Villingen-Schwenningen/Erfurt. Wie sehr er verloren hat, ist aber noch unklar. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Insolvenz seines Unternehmens werden für ihn nun noch entscheidender.

Es lässt sich kaum sagen, was in Jürgen G. Hess vorgeht, so wie er an diesem Dienstagnachmittag in Erfurt sitzt. So unergründlich lehnt er sich zurück in seinem Stuhl, so unbeweglich ist seine Miene, so starr sein Oberkörper, dass man es eigentlich nicht recht glauben mag, dass es bei dieser Verhandlung vor dem Bundesarbeitsgericht um mehrere hunderttausend Euro geht. Mindestens. Der Mann, der zu seinem schwarzen Anzug einen schwarzen Pullunder und schwarze Turnschuhe trägt (im Bild rechts), hört dem regungslos zu, was der Vorsitzende des Drittens Senats, Bertram Zwanziger, über den Fall zu sagen hat, bei dem es um die Altersvorsorge von Hess geht. Bis plötzlich das Wort "Bilanzmanipulation" fällt. Allerdings sagt es doch viel über Hess und die Bedeutung dieses Rechtsstreits für ihn aus, dass er selbst den Weg in die Landeshauptstadt Thüringens auf sich genommen hat, wo das oberste deutsche Arbeitsgericht beheimatet ist. Eine Bedeutung, die eben nicht nur in Zahlen und Summen liegt. Sondern auch darin, dass Hess bis heute beteuerte, er habe das mittelständische Unternehmen, das seinen Namen trägt, 2013 nicht mit in die Pleite getrieben. Andere seien schuld. Auch wenn nicht nur der Insolvenzverwalter das völlig anders sieht.

Weil es bei dem Streit um die Altersbezüge auch um seine Verantwortung für die Insolvenz geht, will Hess dabei sein, wenn darüber gesprochen wird. Und deshalb ist es eben das Wort "Bilanzmanipulation", das Hess aus seiner Starre reißt. Zwanziger hat den Begriff nur erwähnt, um ein vollständiges Bild davon zu zeichnen, welche tatsächlichen oder angeblichen Tatsachen für den Streit aus Sicht der Arbeitsrichter von Belang sind, da lehnt sich Hess schon nach vorne, streckt den linken Arm aus, kippt die Fläche seiner linken Hand nach innen und streckt den Zeigefinger. Was er zu seiner Verteidigung gegen den Vorwurf genau sagen will, geht in den Beschwichtigungen unter, die Hess’ Anwalt, Norbert Strehl (links im Bild), seinem Mandanten zuraunt. Der Jurist will offensichtlich keinen emotionalen Ausbruch des ehemaligen Geschäftsführers in diesem Gerichtssaal riskieren. Also schweigt Hess wieder. Dazu lehnt er sich wieder in seinen Stuhl zurück.