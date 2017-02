Villingen-Schwenningen Jüngste kommen nur langsam zum Zug

Auch bei der Wilhelmspflege stockt es: Nachdem die Stadt im Dezember dem Kindergarten einen baldigen Neubau in Aussicht gestellt hatte, rudert sie jetzt wieder einen Schritt zurück: Die Verhandlungen mit dem Investor – die Villinger Baugenossenschaft Familienheim – liefen noch, hält sich Oxana Brunner bedeckt, ebenso die Gespräche mit den Grundstückseigentümern rund um die Fläche der Wilhelmspflege. Das Interesse sei weiterhin da, aber eine zeitliche Schiene könne nicht benannt werden.

Damals hatte es geheißen, dass das seit 1851 bestehende Gebäude abgerissen und die Familienheim einen Neubau mit Ganztagesbetrieb als Familienzentrum errichten werde. Die Stadt hatte vor, das Erdgeschoss der Baugenossenschaft abzukaufen. Im Obergeschoss sollte Wohnbebauung entstehen.

Ein inhaltlich bereits abgestimmtes Konzept gibt es hingegen beim katholischen St. Elisabeth-Kindergarten, der von der katholischen Gemeinde St. Franziskus – Mariä Himmelfahrt gebaut und von der Stadt mit 300.000 Euro bezuschusst wird. Die Mittel sind für die Jahre 2017 bis 2019 im Haushalt bereitgestellt.

"Wir sind auf einem guten Weg", sagen sowohl die Pressesprecherin als auch Pfarrer Michael Schuhmacher, der fortführt: "Wir versuchen das Vertrauen zurückzugewinnen, das irgendwann verloren gegangen war." Denn rund zwölf Jahre habe die Kirche gebraucht, um den Neubau des heruntergekommenen Kindergartens sowie des Kolpingheims nebenan durchzubringen.

Derzeit arbeiteten Arbeitsgruppen intensiv an der Planung, auch Fortbildungen für die Erzieherinnen gebe es. Denn das Angebot werde von drei auf fünf oder sechs Gruppen erweitert. Doch nicht nur eine Kindertagesstätte solle entstehen, so Schuhmacher, sondern auch ein Familien- zentrum: "Wir versuchen abzubilden, was Familien als Bedarfe haben und was mit dem christlichen Glauben vereinbar ist." Schuldner-, Sucht- oder Eheberatungen sollen mit Kooperationspartnern, etwa der katholischen Sozialstation oder der Caritas, angeboten werden.

Doch bis der Kran steht, dauere es noch: Einem "sehr ambitionierten" Zeitplan nach könnte zum Schuljahr 2018/19 mit dem Abriss begonnen werden, die Kinder würden zwischenzeitlich in das alte Schwesternwohnheim, das im Garten des Kindergartens steht, ausgelagert. 2020/21 könnte das neue Familienzentrum eröffnen. "Wir bauen mit Ehrenamtlichen selber, das ist ein riesiger Kraftakt", begründet Schuhmacher die lange Zeitspanne. Und auch die Genehmigung der Fördermittel dauere an. "Jetzt bekommen wir das zu spüren, was in den vergangenen Jahren verpasst wurde."