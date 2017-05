Villingen-Schwenningen Jüngeres Publikum im Blickfeld

Schatzmeister Werner Blum berichtete von einem kleinen Defizit, mit dem das ­Orchester das Jahr 2016 abgeschlossen hat. Der strikte Konsolidierungskurs zeige aber Erfolg, bestätigte auch ­Andreas Dobmeier, der Verein sei zumindest liquide. Als große Herausforderung für die Zukunft stehe man vor der Frage, wie man neue Besucher für die Konzerte erschließen kann, da aufgrund der Altersstruktur die Zahl der Abonnenten und Mitglieder stetig zurückgeht. "Auch wird es immer schwieriger, ein jüngeres Publikum für die Konzerte zu gewinnen", sagte Dobmeier. Außer Zuschüssen seien die Einnahmen aus Eintritten aber ein wichtiger Baustein für die Finanzierung des Orchesters.

Wie der musikalische Leiter Jörg Iwer berichtete, versuche man durch besondere Konzertformen bereits, neue Zielgruppen zu erschließen. So war im März 2016 das Sitz­kissen-Konzert für Kinder "Der Tag, an dem Louis gefressen wurde", ein großer Erfolg.

Im April stand mit Daniel Schulz ein erfolgreicher, junger Trompeter aus der Doppelstadt auf der Bühne. Mit dem Junikonzert "Beethoven in seiner Zeit" hat das Orchester durch Lesungen versucht, dem Publikum mehr Informationen über den Komponisten zu vermitteln, was durchaus erfolgreich gewesen sei, zeigte Iwer weiter auf. Mit dem Wandelkonzert im Sommer habe das Orchester ein Format geschaffen, in dem die Musiker sich in kleinen Ensembles präsentieren können und das bei den Leuten gut ankomme. Hervorragend laufe auch die Kooperation mit der Musikakademie und der gemeinsam getragenen Orchesterakademie, die junge Nachwuchsmusiker fördert.