Villingen-Schwenningen Judoclub ist stolz auf Nachwuchs

VS-Villingen. Traditionell feiern die aktiven und passiven Mitglieder im Fidelisheim. Gleichzeitig biete das Treffen die Möglichkeit, auf das Jahr zurückzublicken, betonte der Vorsitzende Christian ­Riegauf.

Hinter dem Club stehe wieder ein erfolgreiches Jahr. Mit Hilfe von Dias belegten dies die Verantwortlichen. Viele Aktivitäten stämmten das Vorstandsteam und die Trainer. Die Sportler hatten mit Erfolg an vielen Judoturnieren teilgenommen. Aber auch außerhalb des Dojo engagierten sich die Verantwortlichen. So nahm wieder eine große Abordnung am Stadtlauf teil, veranstaltete ein Sommerfest auf dem Wiesle und war Organisator der südbadischen Einzelmeisterschaft der Kinder unter zehn Jahren in der Hoptbühlhalle, bei der viele Eltern mithalfen, so dass es ein Erfolg wurde. Zudem bot der Verein beim Sommerferienprogramm der Stadt einen Schnuppertag an, der mit 20 Kindern gut besucht war.

Neben dem Leistungssport gibt es die Breitensportgruppe. Die aktiven Jugendlichen standen an diesem Abend im Rampenlicht. Alle Kinder und Jugendlichen bekamen traditionell ein Geschenk überreichtals Dank, dass sie die Farben des Vereins gut repräsentierte. Insbesondere wurden natürlich die Meister in den einzelnen Altersklassen auf Kreis-, südbadischer und badischer Ebene ausgezeichnet. So wurden in der Altersklasse U12 Lukas Fieser und Tabea Schlegel Kreismeister. Bei den südbadsichen Einzelmeisterschaften U12 landeten Nico Uljevic und Tabea Schlegel auf den zweiten Plätzen. Bei den badischen Meisterschaften U12 belegte Johanna Seilnacht den dritten Platz. Bei den südbadischen Einzelmeisterschaften U10 gab es mehrere Vizemeister zu bejubeln. Jan Sutermeister, Maximillian Scheinemann, Kirill Hanicuk und Ammar Muriqi freuten sich über ihre Titel.