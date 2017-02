Villingen-Schwenningen Judo-Club hebt Engagement von Angela Gampp hervor

Der Kassenwart erklärte die negative Entwicklung der Kassenlage durch die Zuschüsse für die Kämpfe, die Erhöhung der Trainervergütung und erläuterte, warum für 2018 eine Beitragserhöhung erforderlich ist. Dann wird der Beitrag auf 45 Euro für aktive und 15 Euro für passive Mitglieder erhöht.

Heike Burkard ging detailliert auf die Teilnahme an den Wettkämpfen ein. Dabei konnte der Judo-Club zahlreiche Erfolge für sich verbuchen. Darunter waren vier Kreismeister, ein südbadischer Meister, zwei Vize- und ein Bronze- Meister.

Der Judoclub hat zwölf neue Judokas erhalten und damit 47 aktive Kämpfende. 113 Teilnehmer waren im vergangenen Jahr bei dem traditionellen Spagetti-Turnier am Start, das durch den Judo- Club organisiert wurde. ­Marisa Bucher erhielt zum ersten Mal den diesjährigen Wanderpokal für die höchste Punktezahl, die sich aus den Teilnahmen an den Wettkämpfen sowie den Trainings- und Lehrgängen ermittelt. Ortsvorsteher Martin Strassacker lobte den Verein für die sozialen Aktivitäten und das Engagement innerhalb des Ortes. Bei den Wahlen wurden Steffi Bauer und Heike Ketterer neben Michael Dreher in den Vorstand und Jürgen Gampp zum Kassenwart gewählt.