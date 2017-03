Villingen-Schwenningen Juden-Hass ist keine Vergangenheit

Hoffmann spricht heute, weil er der Überzeugung ist, "dass Antisemitismus nur dann gestoppt werden kann, wenn ihm null Toleranz entgegen gebracht wird". In jedem Smartphone stecke Technik aus Israel, ebenso in der Medizin. Und dennoch würden die Israelis von arabischen Staaten noch verfolgt. Er forderte die Schüler auf, sich nicht von Medien und Politik beeinflussen zu lassen, sondern sich selbst ein Bild zu machen. "Es reicht nicht, einmal im Jahr einen Gedenktag zu veranstalten, um den Antisemitismus zu bekämpfen."

Pavel Hoffmann ist am 20. März 1939 geboren. Seine Eltern Hans und Elisabeth Hoffmann waren jüdische Ärzte in Prag. 1942 nach dem Heydrich Attentat wurde sein Vater zusammen mit 1200 Mitgliedern der tschechischen und jüdischen Intelligenz in einem Fußballstadion erschossen. Seine Mutter und er wurden 1943 nach Theresienstadt deportiert. Vorher wurden bereits seine Großeltern seitens des Vaters, Otto und Hermine Hoffmann in Auschwitz vernichtet. Pavel Hoffmann blieb bis 1945 im Ghetto und wurde mit dem einmaligen Schweizer Transport, den Heinrich Himmler und der ehemalige Schweizer Bundespräsident Jean Marie Musy organisierten, am 5. Februar zusammen mit 1200 meist deutschen und tschechischen Juden in die Schweiz deportiert und damit gerettet.