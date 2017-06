Villingen-Schwenningen Jubiläumsfest wird fortgesetzt mit Wanderung

VS-Tannheim (wz). An den kommenden beiden Samstagen, 1. Juli und 8. Juli, steht mit der Wanderung entlang der Gemarkungsgrenze von Tannheim das nächste Highlight zur 1200-Jahrfeier an. Der fast 16 Kilometer lange Grenzverlauf wird in zwei Etappen abgewandert. Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr an der Heimatstube. Am 1. Juli wird der westliche Teil von der "Finstere Lache" beim ehemaligen Kloster bis zum früheren Sägewerk Riegger erwandert. Eine Woche später, am 8. Juli, geht es von dort entlang des östlichen Teils über den Osenberg zum Wolterdinger Weiher und zurück zur Finsteren Lache.

Während der ersten Etappe sollte jeder Wanderer selbst Verpflegung dabeihaben. Erst nach der zweiten Etappe gibt es einen gemütlichen Hock. Für Essen und Trinken sorgt dann der Freundeskreis Heimatstube.

Das Gelände ist zum Teil etwas unwegsam, daher sollte jeder gutes Schuhwerk und entsprechende Kleidung mitbringen. Jede Etappe dauert rund vier Stunden. Die Wanderungen finden nur bei gutem Wetter statt.