Villingen-Schwenningen Jubiläum steht bevor

Die Geschichte der Protestanten zwischen alt-protestantischen Dörfern wie Buchenberg oder Tuningen und relativ jungen Diaspora-Gemeinden wie Blumberg oder Bad Dürrheim wird anschaulich dargestellt. Badische Gemeinden wie Villingen und württembergische Gemeinden wie Schwenningen werden in ihrer Verwandtschaft und in ihrer Unterschiedlichkeit erläutert, sagt Dekan Wolfgang Rüter-Ebel.

Bis zum Jubiläumstag am 31. Oktober 2017 wird die Ausstellung an verschiedenen Orten im Landkreis zu sehen sein; bereits im Januar im Foyer des Landratsamtes, im Februar im Muslenzentrum in VS-Schwenningen, danach in der Schalterhalle der Sparkasse in Villingen. Weitere Stationen werden im Frühjahr Niedereschach, Marbach, Oberbaldingen, Donaueschingen und Mönchweiler sein. Die Termine werden auf der Homepage des Kirchenbezirks Villingen (www.ekivill.de) bekanntgegeben.