Villingen-Schwenningen Die Jubelkonfirmanden bestätigen ihren Glauben erneut

Damals setzten sie sich mit der Frage auseinander, was in ihrem Leben wichtig ist und haben so ihre eigene Meinung dazu gebildet. Im Gottesdienst erinnerte Pfarrerin Ott die Jubelkonfirmanden an die damalige Zeit. Im Festgottesdienst bestätigten die Konfirmanden erneut ihren christlichen Glauben und erhielten dafür eine Urkunde und ein Präsent.

Seit 60 Jahren konfirmiert und damit das Fest der Diamantenen Konfirmation feierten: Karlheinz Beiter, Doris Benzing, Monika Bossick, Inge Burwitz, Ingrid Hafner, Monika Haug, Manfred Held, Heinz Hermann, Anneliese Hinz, Ute Jäckle, Siegrun Lippert, Eckhard und Elfriede Mohnke, Ilse Müller, Gisela Potrykus, Heidemarie Röck, Hiltrud Ruhnau, Ottmar Stamm, Herta Storz, Waltraud Strohm, Anneliese und Edgar Weisgerber.

Vor 50 Jahren konfirmiert und damit das Fest der Goldenen Konfirmation feierten: Gerlinde Allgaier, Manfred Beck, Irena Beck-Fuchs, Erhard Bürk, Gerlinde Danneker, Marlies Daniel, Monika Fetz, Ellen Fischer, Karin Häring, Angelika Hein-Faller, Monika Jauch, Ingeborg Jochimsen, Heinz Kaltenmark, Monika Keidel, Barbara Klaiber, Peter Klein, Margit Metzger, Stephanie Mottillo, Gabriele Müller, Volker Müller, Anita Paravia, Erika Rupp, Rolf Sander, Gudrun Schlichter, Ursula Schmidt, Werner Schreib, Karl-Heinz Schwarz, Gisela Springer, Jürgen Stegmann, Monika Übersohn, Angelika Will, Hans-Joachim Will und Rosemarie Zenth-Hummel.