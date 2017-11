Villingen-Schwenningen Josefsschwester berichtet über Indien

"Nicht nur vor 2000 Jahren, sondern auch heute greift Jesus heilend ins Leben der Menschen ein. Alles was wir hierfür tun müssen, ist glauben. Dieser Glaube lebt in Indien in ganz besonderer Weise", teilt das Bildungswerk mit. Daniel Brotz berichtet von der 14-tägigen Pilgerreise mit der Josefsschwester ­Margarita Valappila (Kloster St. Trudbert, Münstertal im Schwarzwald) in ihre Heimat Kerala (Südindien).