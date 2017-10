Villingen-Schwenningen Jörg Iwer sagt ade

2017 jährt sich zum 500. Mal die Veröffentlichung der 95 Thesen, die Martin Luther, der Überlieferung nach, an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug. Dieses Ereignis wird weltweit mit einem Jubiläumsjahr gefeiert und in Villingen-Schwenningen führt das Sinfonieorchester gemeinsam mit der Villinger Kantorei unter der Leitung von Bezirkskantor Marius Mack das Oratorium "Wittenberg 1517 – und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts" auf.

Für die Aufführung sind fast 120 Musiker und Sänger auf der Bühne, um das Publikum auf eine musikalische Reise in die Zeit der Reformation mitzunehmen. Karten für das große Festkonzert am 3. Oktober um 17 Uhr im Franziskaner Konzerthaus gibt es für 28, 24 und 20 Euro im Ticketshop im Franziskaner Kulturzentrum und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen im Ticketverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg.