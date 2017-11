Villingen-Schwenningen Jörg Hennigs zum Narrenvater auserkoren

Das Amt des Narrenvaters hatte in Tannheim bis kurz vor der Jahrtausendwende jährlich gewechselt. Bestimmt wurde er entweder durch die Narrenmutter selbst oder durch die Elferräte, die einen der ihren aus dem Hut zogen (seinen Namenszettel). Seither gibt der Zunftmeister eine Runde Hochprozentiges aus, darunter aber auch ein Glas mit glasklarem Leitungswasser. Dieser glückliche "Verlierer" darf in der nächsten Saison Narrenvater spielen. Wer schon einmal war, scheidet aus dem Kreis der Kandidaten aus, bis alle einmal dran waren. Wer also mehr oder minder lang dem Elferrat angehört, den kann das Schicksal schon mehr als einmal ereilen. Das gab es schon und sogar einmal einen "Titelverteidiger". Wer als Elferrat bei der Versammlung nicht anwesend sein kann, muss einen Stellvertreter bestimmen, der oder die für ihn mittrinkt.

"Ich muss zuerst mal meine Frau anrufen", erklärte Elferrat Jörg Hennigs, als er das närrische Tröpfle geleert hatte, und nestelte an seinem Handy herum. "Steh doch gleich auf", wurde ihm erwidert. Das tat er dann auch und zeigte sein leeres Wasserglas. Seit über 15 Jahren Elferrat gehört er zur Kategorie alt gedient, erfahren und immer noch gut drauf und gerne mit dabei. Mit dem Amt des Narrenvaters ist er 2004 schon einmal bestens zu Recht gekommen, sozusagen als erstem Nordlicht in diesen Breiten, und hatte augenscheinblich nicht unbedingt etwas gegen eine Neuauflage.

Bis zum Narrenbrunnenschmücken am 13. Januar hat Hennigs jetzt Zeit, sich nach einer Fasnetsfrau als Narrenmotter umzuschauen, und alle dürfen gespannt sein, wen er als "Schesä", so werden die Tannheimer Narrenmütter genannt, anschleppt. Bisher leitete er an diesem Abend immer das närrische Wettbüro, und wusste ganz genau, ob seine Kollegen mit ihren Tipps richtig lagen oder nicht, wenn das Licht anging.