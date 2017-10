Villingen-Schwenningen Jochen Hauser lässt die Sonne rein

Die Entscheidung zu der Größenordnung fiel nicht schwer: Wer eine Anlage bis zu 750 kW-Leistung wählt, der kommt in den Genuss einer Festvergütung. Einen fixen Preis, erläuert Hauser, bekomme er auch, weil die Anlage sich in nächster Nähe einer Bahntrasse befinde. "Das Landschaftsbild wird dadurch nicht beeinträchtigt." Der Gesetzgeber gehe davon aus, feilt Hauser weiter aus, dass Flächen, die in einer Entfernung von bis zu 110 Metern längs von Schienenwegen liegen, "durch Lärm und Abgase des Verkehrs vorbelastet und damit wirtschaftlich wie auch ökologisch zu einem großen Teil weniger wertvoll sind".

Doch die Pläne des Vierzigjährigen haben auch noch andere Hintergründe: Durch die Anlage möchte Hauser seinen landwirtschaftlichen Erwerbsbetrieb breiter aufstellen und für mögliche Ernteausfälle und Ertragsschwankungen vorsorgen.

Mit der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, heißt es in der Vorlage der Stadt, soll den Zielen des Klimaschutzes entsprochen und auch ein Beitrag zum umweltbewussten Umgang mit Ressourcen sowie zur Steigerung der Diversität in der Energieerzeugung innerhalb VS geleistet wreden. Ebenfalls nicht unbedeutend: Für die Stadt entstehen durch das Projekt keinerlei Kosten.

Wo wird die Sonne noch in VS genutzt? In Schwenningen wird eine Photovoltaikanlage mit 553,5 Kilowatt Leistung betrieben. In Mönchweiler wird eine Photovoltaikanlage mit 999,6 Kilowatt Leistung und in in Villingen eine Anlage mit 403,88 Kilowatt Leistung betrieben.