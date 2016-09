Villingen-Schwenningen Job-Rallye startet bei der Familienheim

In den Räumen des Wohnungsunternehmens wurden sechs interessierten Schülern zunächst das Unternehmen, aktuelle Projekte sowie die angebotenen Ausbildungsberufe präsentiert. Im Anschluss gab es für die jungen Leute einen Rundgang durch das Büro, bevor die Baustelle in der Roten Gasse in der Villinger Südstadt besucht wurde. Mit Bauhelmen ausgestattet, konnten sie hier einen praxisnahen Blick auf den Prototyp der Mikrolofts werfen.

Die vorgestellten Berufe Immobilienkaufmann und Immobilienassistent sind nur zwei von über 30 verschiedenen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen, die bei der Job-Rallye dieses Schuljahr erlebbar gemacht werden. Und die Zahl der angebotenen Firmentage steigt stetig.

Die Schüler entscheiden auf www.job-rallye.de selbst, welche Unternehmen aus der Region und welche Berufe sie interessieren. An den Firmentagen lernen sie Arbeitsabläufe kennen und erleben andere Azubis bei ihrer Arbeit.