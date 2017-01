Villingen-Schwenningen Joachim Wöhrle tritt als Zunftmeister ab

Nach dieser extremen Belastung habe er es zusammen mit dem zweiten Zunftmeister Hans-Jörg Voggenreiter erst mal ruhiger angehen lassen wollen. Doch es kam anders: Im Herbst 2007 gab es jene denkwürdige außerordentliche Mitgliederversammlung mit dem einstimmigen Beschluss, die Zehntscheuer im Riet zu kaufen und als neues Vereinsdomizil auszubauen. 250 000 Euro standen damals als Investitionskosten im Raum. 850 000 Euro sind schließlich zusammengekommen. "Wenn das einer vorher prophezeit hätte, wäre der Beschluss ebenso einstimmig dagegen ausgefallen", ist sich Wöhrle sicher. Doch so ist er heute stolz: nicht nur auf das Schmuckstück, das die Narrozunft in dem historische Gebäude geschaffen hat, sondern auch auf den Zusammenhalt, den seine Ratskollegen und all die Mitglieder bewiesen haben. "Dank der großen Unterstützung sind wir finanziell nie an unsere Grenzen gestoßen", betont er.

Überhaupt ist das Projekt für ihn ein Zeichen für das Miteinander, für das der Verein sogar den Ehrenamtspreis des Landes einheimste. Es sei gelungen, über diesen langen Zeitraum hinweg alle Mitstreiter immer wieder aufs Neue zu motivieren. Auch der Zunftrat sei geschlossen und unermüdlich hinter der Sanierung gestanden. Eine Truppe, auf die sich Wöhrle verlassen konnte. Zum einen auf seinen Vize Voggenreiter, der ihm seit Beginn zur Seite stand und sich um die Pflege des Brauchtums kümmert, während er sich der Organisation annahm. Zum anderen auf die ganze Riege der Ratsherren, die gemeinsam nicht nur die Erfolgsgeschichte Zehntscheuer geschrieben hat, sondern überall anpackt, wann immer Hilfe gefragt ist.

Gemeinsam mit weiteren Mitstreitern ist es so gelungen, die Idee einer Fasnetkiste für Schulen und Kindergärten umzusetzen, um den Nachwuchs das Brauchtum lebendig zu vermitteln und gleichzeitig einen Beitrag zur Integration zu leisten. Ein Projekt, das ihm besonders naheliegt, hat doch sein Vater Lothar Wöhrle als langjähriger Brauchtumssprecher der Zunft einst die Schulmappen entwickelt, die den Lehrern als Unterrichtsmaterial zur Verfügung standen. Sein Großvater und sein Vater waren es auch, die ihn schon als kleinen Jungen mit dem Fasnetvirus ansteckten. Früh trat er als Kinder­butzesel in die Fußstapfen seines Vaters und erinnert sich bis heute gerne an seine munteren Trieber. Überhaupt lebt für ihn die Fasnet von den Begegnungen, auch seine Zeit als Zunftmeister hat er gerade wegen der unzähligen Kontakte genossen, die er geknüpft hat – auch zu den anderen Fasnetvereinen in der Doppelstadt, die alle zusammen zu einer einmaligen Vielfalt beitragen. "Ich bin wohl überall Mitglied", erzählt er mit einem Schmunzeln.

An erster Stelle steht aber die Zunft, "ein liebenswerter Verein mit tollen Mitgliedern". Gerne habe er sich da für die Menschen engagiert, die das Faible für die Fasnet und die Liebe zu Villingen vereint. Als Ehrenzunftmeister bleibe er dem Verein aktiv verbunden, aber eben nicht mehr an vorderster Front. "Einmal Ratsherr, immer Ratsherr", gibt er die Devise aus, mit der die Zunft gut fahre. Es sei ein ebenso wertvolles wie konstruktives Miteinander von Jung und Alt. Und so ist er sich sicher, dass die Zunft einer positiven Zukunft entgegen geht. Zumal ein Wechsel an der Spitze sicher auch gut sei, wenn ein neuer Mann für frischen Wind sorgt und eigene Ideen einbringt. Nach Jahren, in denen er nur mit Mühe einen freien Abend in seinem Terminkalender fand, freut er sich jetzt auf die Freizeit mit der Familie und auf dem neuen Bike. Und natürlich auf die Fasnet, bei der Joachim Wöhrle zum ersten Mal seit langem ohne die Verpflichtung eines Zunftmeisters "richtig ins Häs geht".