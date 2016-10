Villingen-Schwenningen Jeweils 20 Bilder für ein halbes Jahr

Richard Ackermann wurde am 11. September 1892 als Sohn des Textilkaufmanns Wilhelm Ackermann in Villingen geboren, er studierte an der Kunstakademie in Karlsruhe. Ab 1914 war er als Kriegsfreiwilliger im ersten Weltkrieg und kam als Verwundeter 1918 in das Lazarett in Paderborn. Er lebte und arbeitete in Frankfurt und anschließend in Berlin. Nach dem Bankrott des Bruders mit dem elterlichen Betrieb 1930 stand er ohne alles da und betrieb ein Atelier in Nordhausen/Harz. Ab 1943 ging er in den Militärdienst, nach zweijähriger Kriegsgefangenschaft in Frankreich kam er 1946 nach Villingen.

Paul Hirt wurde 1898 als Sohn des Landwirts Thomas Hirt in Villingen geboren. 1907 litt er an einer Hirnhautentzündung mit Verlust des Gehörs. Ab 1914 studierte er an den Kunstakademien München und Düsseldorf, er hielt sich in Rom, Oberitalien, Dalmatien, Spanien und den Niederlanden auf, baute 1935 ein Haus in der Germanstraße in Villingen. 1951 starb er an einer Lungenentzündung.

Die Familie Heinzmann hat in der Zeit des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit Villinger Künstler, insbesondere Ackermann und Hirt, intensiv materiell und ideell unterstützt. Durch diese direkten persönlichen Kontakte sowie durch Erwerbungen auf dem Kunstmarkt kamen mehr als 400 Bilder in Familienbesitz. Gertrud Heinzmann bemühte sich bis zu ihrem Tod 2012, eine Dauerausstellung der Villinger Maler des 20. Jahrhunderts zu initiieren. In Fortführung dieser Bemühungen werden in einer auf fünf Jahre angelegten Kooperation mit den Städtischen Museen im halbjährlichen Rhythmus wechselnde Präsentationen der Sammlung aus dem Besitz von Ulrich, Matthis, Rolf Karl und Gisela Heinzmann im Alten Rathaus gezeigt. Die Bilder von Richard Ackermann sind eher selten idyllische, sinnenfrohe Motive. Er malte apokalyptische Stadtlandschaften, lehnte sich auch an die Malweise von Vincent van Gogh an, seine geometrischen Spielereien sind laut Hütt schon sehr avantgardistisch. Paul Hirt setzte sich immer wieder mit Arbeiten bereits berühmter zeitgenössischer Malerkollegen auseinander. Seine Sommerlandschaft erinnert deutlich an Arbeiten von Paul Klee. Mitten im zweiten Weltkrieg griff Paul Hirt die Malweise von Henri Matisse auf – mit schwarz konturierten Pflanzen und Bäumen wird aus dem Schwarzwald eine dunklere Variante der Cote d’Azur.