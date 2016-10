Villingen-Schwenningen Jetzt steht auch der Hybrid im Auftragsbuch

Vor siebeneinhalb Jahren war die neue Eisenmann Druckguss aus der Insolvenz hervorgegangen, im Spätherbst 2016 sieht sich die Geschäftsführung des Unternehmens, das mehrheitlich zum Automobilzulieferers Hugo Benzing gehört, wieder auf festem wirtschaftlichen Terrain. "Eisenmann Druckguss hat sich in der Elektromobilität etabliert", bemerkten Heiko Piossek, seit drei Monaten Geschäftsführer der Eisenmann Druckguss GmbH, und Harry Steinhauer, technischer Leiter, und seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen an der Rietheimer Straße. Derzeit machen Produkte für Elektro-und Hybridmotoren zwar nur zehn Prozent des insgesamt 25 Millionen Euro schweren Umsatzes aus, doch dieses Segment werde in den nächsten Jahren deutlich ausgebaut, so Piossek und Steinhauer im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. "Wir sind auf die nächsten sechs Jahre gut ausgelastet", kommt Steinhauer auf die Auftragsbücher zu sprechen. Die Zeichen stehen auf Hybrid- und Elektromobililität.

Hunderte von verschiedenen gegossenen Teilen aus Zink und Aluminium verlassen nicht nur das Werk am Rande der Villinger Südstadt mit 180 Mitarbeitern, sondern auch die unlängst fertig gestellte neue Betriebshalle im "Vockenhausen" mit zwölf CNC-Bearbeitungszentren zur Nachbearbeitung von Aluminium-Gussteilen und 40 Mitarbeitern– und einem Investitionsvolumen von siebeneinhalb Millionen Euro. Kaum abgeschlossen, ist die Halle schon wieder zu klein. "Wir stoßen bereits an unsere Grenzen und würden gerne erweitern", so Piossek und Steinhauer. "Wir suchen händeringend nach neuen Produktionsflächen." Doch infrage, bekräftigen die beiden, kommen nur Flächen innerhalb der Doppelstadt.

Das Mittelstandsunternehmen mit derzeit 220 Mitarbeitern profitiert von einem noch recht neuen Trend. Firmen, die ihre Gießereien nach Osteuropa verlagert haben, verlieren immer mehr Kunden: "Einige Kunden machen das nicht mit. Zum einen sind diese nicht mit der Qualität zufrieden", erzählt Steinhauer. Andererseits spielen nicht nur wirtschaftliche, sondern auch immer stärker ökologische Aspekte eine Rolle: "Ein Teil der Kundschaft bevorzugt eben Zulieferer aus der Region mit kurzen Anfahrtswegen."