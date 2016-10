Villingen-Schwenningen Jetzt sind sie wie eine Familie

Vor allem klein- und mittelständische Betriebe haben sich auf das Abenteuer Ausbildung als integrative Maßnahme eingelassen. Außerdem wurden gut 100 Praktika-Plätze vergeben. Das findet Reiner "sehr erfreulich". Gemeinsam mit Hauptgeschäftsführer Georg Hiltner und dem Syrer Mustafa Mohammad, der den Flüchtlingen im Auftrag der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen als Betreuer und Berater zur Seite steht, besuchte er gestern solche Handwerksbetriebe in Donaueschingen, Brigachtal und Villingen-Schwenningen.

Abed El Kader EQ hat in Syrien sein Abitur gemacht, angefangen Jura zu studieren und lebt seit zwei Jahren in Deutschland. Über ein Praktikum kam er zum Autohaus Storz, erhielt einen Ausbildungsvertrag zum Kfz-Mechatroniker und arbeitet am Standort St. Georgen.

"Inte­gration funktioniert am ­besten über die Arbeit" – dieses Fazit zieht Matthias Storz über die ersten Wochen mit "Abdu", wie er von seinen Kollegen genannt wird. Der Geschäftsführer betont, dass die Sprache die wichtigste Hürde sei, Abdu diese schon recht gut nehmen könne, aber Fachbegriffe manchmal noch zum Problem werden.