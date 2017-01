Villingen-Schwenningen Jetzt sind sie richtige Ingenieure

Die Hochschule Furtwangen hat dem ersten Absolventen-Jahrgang des Kooperationsstudienganges "Wirtschaftsingenieurwesen – Technikmanagement" den Hochschul-Abschluss "Bachelor of Engineering" verliehen. 18 Teilnehmer dürfen nun den Titel Ingenieur führen. Sieben Semester lang haben sie dafür berufsbegleitend studiert. "Die Absolventen fanden die Ausbildung anstrengend und sind über ihren Abschluss sehr froh", berichtet Studiengangsleiterin Ute Diemar. Die Zeugnisübergabe fand vor kurzem bei einer IHK-Veranstaltung im Münsterzentrum in Villingen statt.

Der Studiengang "Wirtschaftsingenieurwesen – Technikmanagement" vermittelt das Fachwissen des Wirtschaftsingenieurs mit der Vertiefung marktorientiertes Technikmanagement und Innovation. Das Programm wird von der Hochschule Furtwangen in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg durchgeführt.

Seit Winter 2013 wird der Studiengang angeboten und bietet eine in der Region einmalige Weiterbildungsmöglichkeit für Personen mit einer technischen Ausbildung. Die Themen reichen von Produktentwicklung bis Change Management, von Wirtschaftsrecht bis Marketingforschung. Die Lehrveranstaltungen finden am Dienstag und Donnerstag abends sowie an Samstagen in den Räumen der IHK in Villingen statt. Für Laborveranstaltungen werden Räume der Hochschule Furtwangen genutzt. Voraussetzung für das Studium ist eine Berufsausbildung mit technischem Schwerpunkt, etwa als geprüfter Technischer Fachwirt oder Industriemeister.