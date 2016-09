Villingen-Schwenningen Jetzt sind die Granaten-Verkäufer dran

Villingen-Schwenningen. Alle drei wohnen in Schwenningen. Sie sind 24, 25 und 29 Jahre alt, und müssen sich nun dafür verantworten, dafür gesorgt zu haben, dass eine Kriegswaffe in unbefugte Hände gelangte und schließlich im Januar auf das Gelände der Flüchtlingsunterkunft in der Villinger Dattenbergstraße geworfen wurde. Ihre Staatsangehörigkeit ist deutsch, ihre Nachnamen aber lassen auf Verbindungen in Balkanstaaten schließen. Kommt dort die Handgranate her, die zwar Sprengstoff enthielt, aber trotzdem nicht explodierte?

Was im Handgranatenprozess bis gestern noch nicht geklärt werden konnte, wird vermutlich auch vor dem Villinger Schöffengericht bald Thema werden. Dort nämlich soll den drei Schwenningern der Prozess gemacht werden.

Der Angeklagte Nick F. spielt in beiden Verfahren eine wichtige Rolle. Er hat zugegeben, die Handgranate beschafft und an seine Kollegen einer Bewachungsfirma in Villingen-Schwenningen weitergegeben zu haben, deren Chefs als Strippenzieher des Anschlags beschuldigt werden.