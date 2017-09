Villingen-Schwenningen "Jetzt muss ich mir einen neuen Laden suchen"

Was die Brandursache betrifft, so hieß es zunächst, könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden – Hinweise darauf gibt es derzeit aber offenbar nicht. Stattdessen rückt mittlerweile die Technik des Hauses in den Fokus des beauftragten Brandsachverständigers. "Anwohner hatten Beobachtungen gemacht, wonach eventuell der Verteilerkasten als Ursache in Betracht kommt – das können wir derzeit nicht ausschließen", laut Polizeisprecher Dieter Popp gibt es Indizien dafür, dass das Inferno durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde.