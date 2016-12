Villingen-Schwenningen Jetzt kommt Weihnachten in die Muslen

Schwenninger vor Ort

Unter den Vereinen und Schulen sind die Ortsgruppe Schwenningen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), der evangelische Ludwig-Richter Kindergarten, das Gymnasium am Deutenberg, der Schulverbund am Deutenberg, die Helene-Mauthe-Kindertagesstätte, die Gartenschule, die Neckarschule und die Royal Rangers.

In eigener Sache

Auch der Schwarzwälder Bote wird über alle Tage hinweg vor Ort sein. Gleich an zwei Tagen haben Besucher des Weihnachtsmarktes die Möglichkeit, mit dem Redaktionsteam aus Schwenningen auf dem Weihnachtsmarkt ins Gespräch zu kommen. Am Dienstag, 13. Dezember, kann mit den Redakteuren in lockerer Gesprächsrunde über die Stimmung auf dem Schwenninger Weihnachtsmarkt gesprochen werden. Am Samstag, 17. Dezember, wird an der Hütte des Schwarzwälder Boten dann gemeinsam mit Maria Noce das geplante Kinderhospiz thematisiert. Die Gründerin und Geschäftsführerin steht zwischen 11 und 13 Uhr Rede und Antwort. Der Erlös der verkauften Produkte am Stand des Schwarzwälder Boten werden vollumfänglich an das Hospiz gespendet.

Die Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt beginnt morgen um 11 Uhr. Die offizielle Eröffnung von Oberbürgermeister Rupert Kubon ist am Freitagabend um 18 Uhr. Hier wird auch Pfarrer Michael Schuhmacher Worte zum Advent sprechen und der Grundschulchor der Gartenschule wird die Eröffnung musikalisch umrahmen. Die vorweihnachtliche Stimmung kann bis einschließlich 18. Dezember täglich zwischen 11 und 21 Uhr genossen werden.

Wo kann man parken?

Wer den Weihnachtsmarkt mit dem Auto besuchen möchte, hat in der näheren Umgebung der Innenstadt mehrere Möglichkeiten – allerdings alle kostenpflichtig. Diejenigen, die quasi bis vor die Holzbuden fahren möchten, können im Parkhaus des City-Rondells parken. Ebenfalls überdacht stehen die Fahrzeuge im Parkhaus am Central Hotel. Für die kürzeren Besuche bieten sich sowohl die Engelstraße oberhalb der Bärenstraße (Busbahnhof), die Jakob-Kienzle-Straße sowie der Hockenplatz oberhalb des Weihnachtswaldes an. Hier ist eine Parkdauer von maximal zwei Stunden möglich.

Öffentliche Verkehrsmittel

Wer zu den Zeiten des Weihnachtsmarktes mit Bus und Bahn von Villingen nach Schwenningen und zurück kommen möchte, hat folgende Möglichkeiten: Zur Eröffnung fährt der Ringzug um 17. 17 Uhr am Villinger Bahnhof und hält am Schwenninger Bahnhof. Die letzte Fahrt mit dem Zug geht um 23.10 Uhr. Der letzte Bus, ebenfalls vom Schwenninger Bahnhof, fährt um 23.48 Uhr.

Am Samstagmorgen fährt der Ringzug um 10.39 Uhr, der Bus um 10.47 Uhr. Zurück fährt der letzte Zug ebenfalls um 23.10 Uhr. Am Sonntag fährt der Ringzug bereits um 10.26 Uhr, der Bus wie gewohnt um 10.47 Uhr. Doch Achtung: Der nächste Zug fährt erst wieder um 11.39 Uhr. Wer am Sonntag nach Ende des Marktes sofort zurück möchte, kann den Ringzug um 21.13 Uhr am Schwenninger Bahnhof nehmen. Der Bus fährt dort um 21.18 Uhr ab.

Hier sind Toiletten

Auch wenn es keine zusätzlich aufgestellten Toilettenwagen oder Dixi-Klos gibt, haben die Weihnachtsmarktbesucher auch in diesem Jahr ausreichend Möglichkeiten, um in Marktnähe ihr Geschäft zu verrichten. "Dank der Bereitschaft von City-Rondell-Chef Rudolf Haselbach und der Stadtbibliothek, die ihre Toiletten zur Verfügung stellen, können wir auf Alternativen verzichten", sagte Ulrich Cramer, Pressesprecher der SMA Südwestmesse-Ausstellungs GmbH.

Das Rahmenprogramm

Zahlreicher Schulen und Vereine führen täglich um 15 und 18 Uhr Programmpunkte auf der Bühne auf.