Villingen-Schwenningen Jesuitenpater zeigt einen Weg zur Ruhe

VS-Villingen (ir). Der Jesuitenpater Bertram ist im Seelsorgestützpunkt in der Görlitzerstraße 4 im Haslach zu Gast. Der Vortrag ist am Freitag, 11. November, und der Übungstag am Folgetag. Der Referent ist Mathematiker, Gruppendynamiker und Gründer, sowie Leiter der christlichen Lebensschule "Ashram Jesu". In einem Vortrag mit Gespräch, sowie einem Übungstag setzt er sich mit den veränderten gesellschaftlichen und kirchlichen Gegebenheiten auseinander, vor allem aber mit den strukturellen Anpassungen in den Gemeinden. Er selbst setzt auf menschliche Begegnung, die sich aus einem Hören und Ernstnehmen sowohl seiner selbst, als auch aus der Person des Anderen entwickelt. Dabei handelt es sich um das Wahrnehmen und Verweilen seines Inneren, das sich analog in allen Weltreligionen findet. Der Einführungsvortrag ist am 11. November ab 19.30 Uhr in der Arche in der Görlitzerstraße 4. Der Übungstag folgt am Samstag, 12. November, von 9 bis 17 Uhr, ebenfalls in der Arche. Am Samstag sind zwei Decken, ein Sitzkissen oder ein Sitzhocker und ein Vesper mitzubringen. Der Einführungsabend kostet fünf Euro, der Übungstag 15 Euro. Anmeldungen sind bei Uschi Fackler unter der Telefonnummer 07721/2 64 00 möglich.