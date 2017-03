Villingen-Schwenningen Jens Löw zeigt sich sehr gelassen

Schwarzwald-Baar-Kreis (wst). In der Sulzer Erklärung wendet sich die SPD "gegen Parteien, die in ihren Reihen nationalistische und nationalsozialistische Parolen verkünden lassen, um sich dann scheinheilig von ihnen zu distanzieren". Die AfD sieht sich verunglimpft und erstattete Anzeige wegen dem Tatbestand der Volksverhetzung. SPD-Kreisvorsitzender Jens Löw kommentiert dies: "Ich bin guter Dinge, dass das im Sand verläuft." Er sieht in der Anzeige "Aktionismus" und kündigt gleichzeitig eine weitere Aktion der SPD an. Man treffe sich demnächst mit Vertretern der IG-Metall, VS ist bunt und der SPD Triberg, um die Sulzer Erklärung auf die geplante Triberger Versammlung der AfD anzupassen.