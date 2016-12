Villingen-Schwenningen Jedes Unternehmen muss eigenen Weg finden

Jedes Unternehmen müsse den eigenen finden, sagte er vor rund 50 Netzwerkern. Kendrion-Geschäftsführer Dr. Bernd Gundelsweiler stellte den börsennotierten Magnethersteller mit 2700 Mitarbeitern in 15 Ländern auf drei Kontinenten und einem Jahresumsatz von 442 Millionen Euro vor. Für kundenspezifische Produktlösungen werde geforscht und entwickelt, modular produziert und im Reinraum gefertigt. Im Kendrion-Bereich "Automotive – Passenger Cars" stehen (noch) Kraftstoffeinsparung und Schafstoffreduzierung, auf jeden Fall Sicherheit und Komfort im Fokus. "Weg vom Verbrennermotor" werde schneller kommen, "als es manchen lieb ist", prognostizierte Gundelsweiler und gab einen Überblick auf zukunftsweisende Kendrion-Produkte wie den "elektrodynamischen Akutator". Der taktile Druckpunkt unter dem Gaspedal sei eine der künftigen Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine. Kendrion habe seinen Weg zur Digitalisierung gefunden, sagte Produktionsleiter Alexander Merz und stellte fest, dass der "Hype" um die Industrie 4.0 vielfach wenig hilfreiche Umsetzungsanregungen mit sich bringe. "Mit einem "Starter Kit" ist es halt nicht getan", so Merz. Bei Kendrion wurden Projekte in Daten visualisiert, kanalisiert und dadurch für das Produktionspersonal transparent. Mit dem Qualitätskontrollsystem "Scan to Pack" wurde schließlich für jedes Produkt der "perfekte Datensatz" erstellt, zudem das Energiemanagement aufgespielt und die Logistikkette (supply chain) vom Lieferanten bis zum Kunden gläsern gemacht. "Das bringt uns weiter, das macht uns effizienter", so Merz. Das und das bei Kendrion in Zusammenarbeit mit der Steinbeis-Stiftung entwickelte innovative Automatisierungsprojekt für die Mess- und Prüftechnik "MagHyst".

Am Beispiel der Herstellungskette für ein Magnetventil zeigte Projektmanager Sören Rosenbaum den durch die magnetische End-of-line-Prüfung verkürzten Qualitätsregelkreis auf, mit dem man Ausschuss vermeide und dem Null-Fehler-Ziel ganz nahe gekommen sei.

Nicht nur der Innovationsnetzwerk- Vorsitzende Armin Frank zeigte sich beeindruckt, beklagte aber, dass in den festgestellten Prozessen zur Digitalisierung in anderen Betrieben häufig "zu wenig Dynamik" liege.