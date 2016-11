Villingen-Schwenningen Jedes Jahr trifft es einen anderen Elferrat

Das Amt des Narrenvaters hatte bis kurz vor der Jahrtausendwende jährlich gewechselt. Bestimmt wurde er entweder durch die Narrenmutter selbst oder durch die Elferräte, die einen der ihren aus dem Hut zogen (seinen Namenszettel). Seither gab der Zunftmeister eine Runde Hochprozentiges aus, darunter aber auch ein Glas mit glasklarem Leitungswasser. Dieser glückliche "Verlierer" durfte seither in der nächsten Saison Narrenvater "spielen". Wer schon einmal war, scheidet aus dem Kreis der Kandidaten aus, bis alle einmal dran waren. Wer also mehr oder minder lang dem Elferrat angehört, den kann das Schicksal schon mehr als einmal ereilen. Das gab es schon und sogar einmal einen Titelverteidiger. Wer als Elferrat bei der Versammlung nicht anwesend sein kann, muss einen Stellvertreter bestimmen, der oder die für ihn mittrinkt.

Mit Ehrenzunftmeister Georg Müller suchte sich das Schicksal einen altgedienten Obernarren aus, der nicht nur das Einmaleins, sondern die hohe Mathematik der Tannheimer Fasnet aus dem Effeff beherrscht. Seine Zugehörigkeit zum Elferrat ist nur unwesentlich länger als seine Dienstzeit als Zunftmeister und als solcher konnte er kein Kandidat für den Job als Narrenvater sein. So kritisch wie er den ergatterten Stamper vor dem Schluck in Augenschein nahm und auf Äußerlichkeiten hin prüfte, scheint ihm wohl gedämmert zu haben, was auf ihn zukommt. Eher verblüfft als nach vermeintlicher Bedenkzeit, als von seinen Kollegen keine Reaktionen zu ihren Wässerchen kamen, meldete er sich dann fröhlich zum Dienstantritt und seiner Miene war in Laufe des Abends anzusehen, dass er sich auf den neuen Job freut.

Bis zum Narrenbrunnenschmücken am 7. Januar im Tannheimer Jubiläumsjahr 2017 hat er jetzt Zeit, sich nach einer Fasnetsfrau als Narrenmotter umzuschauen, und alle dürfen gespannt sein, wen er als "Schesä", so werden die Tannheimer Narrenmütter genannt, anschleppt.