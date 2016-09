Villingen-Schwenningen Jeder will mal Feuerwehrmann sein

VS-Rietheim. Mit Vorführungen und einer Fahrzeugschau wurde den Besuchern in Rietheim ein Einblick in die Tätigkeit der freiwilligen Helfer ermöglicht. Dazu gab es musikalische Unterhaltung, Spiel und Spaß für die Kinder und kulinarische Angebote aus der Küche.

Erstmals ging es in diesem Jahr bereits am Freitagabend los. Geöffnet wurde eine Bar in einem separaten Festzelt. "Eine Idee von unserer Jugend, die sich wünschte, dass es mal anderes abläuft als üblich", berichtete Abteilungskommandant Gerhard ­Jordan.

Am Samstagnachmittag versammelten sich die Gäste vor dem Gelände der Firma ­Haselberger. Dort hatten die Feuerwehrleute eine Küchenzeile aufgebaut und führten vor, wie Explosionen durch Fett und Spraydosen entstehen und wie sie bekämpft werden müssen. Dabei loderten heftig die Flammen auf. Mit lautem Knall explodierten die Spraydosen, und die Zuschauer konnten sich davon überzeugen, dass die Floriansjünger wissen, wie damit umzugehen ist. "Niemals versuchen, das Feuer mit Wasser zu löschen", erklärte der Abteilungskommandant.