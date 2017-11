Villingen-Schwenningen Jeder neue Ton macht es schwieriger

Villingen-Schwenningen. Der Vorschlag, auf den Märkten gemafreie Musik zu spielen, war unter anderem im sozialen Netzwerk Facebook vorgetragen worden (wir berichteten). Das ist allerdings, sagen die Veranstalter, nicht so einfach. "Das mit der gemafreien Musik ist immer eine sehr heikle Geschichte", erklärt Weihnachtsmarkt-Organisatorin Diana Graupner von der Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH. "Sobald ein (Weihnachts-)Lied neu interpretiert wird, ist es nicht mehr frei von Gema-Gebühren – da reichen bereits drei anders gespielte Töne oder Akkorde." Nur wenige Stücke stünden deshalb wirklich zur freien Verfügung.

So sei Live-Musik diesbezüglich schwierig umzusetzen, denn diese müsste exakt in der freien Version vorgetragen werden. "Wenn man ein Musikprogramm macht, sollte aber jedem Künstler freigestellt sein, so aufzutreten, wie er es möchte", sagt Graupner. Bei Chören mit Kindern, fährt die Organisatorin fort, sei beispielsweise "In der Weihnachtsbäckerei" sehr beliebt. Da die Version von Rolf Zuckowski jedoch gebührenpflichtig sei, müsste man den Kindern das Singen eben dieser verbieten. "Deshalb zahlen wir bereits 3800 Euro an die Gema für die Auftritte in unserem Bühnenprogramm", erklärt Graupner.

Einer dauerhaften Beschallung der Märkte über Lautsprecher stehe aus genannten Gründen ein Liederrepertoire zur Verfügung, mit dem man "gegebenenfalls eine Stunde füllen" könne. Zum einen wolle man bei der musikalischen Untermalung mehr Abwechslung reinbringen, zum anderen sei gerade für diejenigen, die sich länger auf dem Markt aufhalten – wie die Aussteller – eine solche Dauerschleife doch sehr anstrengend, sagt die Organisatorin.