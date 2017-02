Villingen-Schwenningen Jeder Mensch soll eine Chance bekommen

Doch bis dahin kann Antonia Berberich erst einmal durchatmen, denn ihr Arbeitspensum halbiert sich vorübergehend. Zu 50 Prozent ist die in Konstanz geborene und in Allensbach aufgewachsene Religionspädagogin bei der Caritas in einer Stabsstelle zuständig als Brückenbauer ­zwischen der Caritas und den elf Seelsorgeeinheiten des katholischen Dekanats, als Betreuerin für Ehrenamtliche und in der Prävention durch einen achtsamen Umgang miteinander innerhalb der Caritas.

Die Zeit bis zum Herbst werde sie daher verstärkt für ihre Hobbys nutzen können, darauf freut sie sich schon. Sie spielt Querflöte, liebt ihren Garten mitsamt der Arbeit, die er macht, kann aber auch ausgiebig faulenzen und ist so oft es geht in der Natur, vorzugsweise am Bodensee.

Sie pilgert sehr gerne

Einen besonderen Reiz übt auf Antonia Berberich das Pilgern aus. Auf dem Weg zu Fuß viele Menschen kennenzulernen, das schätzt sie sehr. Nach ihrem Studium in Freiburg fand Antonia Berberich mit 22 Jahren ihre erste Anstellung in einer Karlsruher Pfarrei. "Jung wie ich war und mit meiner Gitarre, war ich da natürlich für die Jugend zuständig", erinnert sie sich lachend. 1988 wurde sie Jugendreferentin in Konstanz. "Nächtelang haben wir über Gott und die Welt diskutiert", weiß sie noch.

1996 kam sie zusammen mit ihrem Mann Thomas nach Villingen-Schwenningen und in die Münstergemeinde, für die sie unter anderem Religionsunterricht in der Klosterringschule hielt. Immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen, bewarb sie sich 2003 bei der Caritas als Schulsozialarbeiterin an der Gol­denbühlschule und erhielt den Zuschlag. Betraut wurde sie damals auch mit der Mitarbeit im Projekt "Orte zum Leben", das Menschen mit Behinderung Hilfe nach Maß zukommen lassen sollte.

Aus beiden Aufgaben erwuchs für sie die Stabstelle bei der Caritas, die sie inzwischen innehat. Hier ist sie gerade dabei die "verbindende Glut" zwischen Caritas und den Pfarreien zu schüren. "Die Caritas muss in den Gemeinden vorort wieder ein Gesicht kriegen", ist Antonia Berberich überzeugt.

Ebenso wichtig ist es ihr, dass Ehrenamtliche, die sich aktuell gerade besonders für Flüchtlinge einsetzen, eine Anerkennung ihrer Arbeit erfahren und Gelegenheit bekommen, sich fortzubilden. Und da ist er wieder, der Wunsch Antonia Berberichs, dass jeder Mensch eine Chance bekommt, sein Leben in Fülle zu leben.