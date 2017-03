Villingen-Schwenningen Jeder Euro Investition lohnt sich

Schwarzwald-Baar-Kreis. Jeder in die Straßeninfrastruktur investierte Euro generiert einen durchschnittlichen Nutzen in Höhe von 5,70 Euro. Zu diesem Ergebnis kommt die aktualisierte, dritte verkehrswissenschaftliche Untersuchung, welche die Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg in Auftrag gegeben hatte und jetzt vorliegt. Untersucht wurden alle Ausbauvorhaben in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, die im neuen Bundesverkehrswegeplan 2030 berücksichtigt wurden und die seit der Verabschiedung der Ausbaugesetze Ende des Jahres 2016 offiziell im "Vordringlichen Bedarf" gelistet sind.

Das Ziel der Untersuchung war es, eine aktuelle Beurteilung der Straßenausbauvorhaben unter gesamtwirtschaftlichen und städtebaulichen Gesichtspunkten vorzunehmen. Ebenfalls bewertet wurden Kriterien wie Verkehrssicherheit und Umweltbelastungen. All diese Aspekte wird das Land Baden-Württemberg bei der Festlegung im Herbst 2017 berücksichtigen, welche Ausbauvorhaben zuerst geplant und gebaut werden. Gutachter Wolfgang Schulz vom Lehrstuhl für Mobilität, Handel und Logistik an der Zeppelin Universität Friedrichshafen war bereits an der ersten Studie 2003 beteiligt. Er kommt zu dem Fazit, dass die Einstufung aller Projekte in den Vordringlichen Bedarf mehr als gerechtfertigt sei.

Tendenziell unterschätze die veränderte Bewertungsmethodik des neuen Bundesverkehrswegeplanes sogar den gesamtwirtschaftlichen Nutzen. IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez: "Das aktualisierte Gutachten bestätigt unseren kontinuierlichen Einsatz für eine bedarfsgerechte Straßeninfrastruktur. Eine gute und schnelle Erreichbarkeit erhöht die Produktivität der ansässigen Wirtschaft und ist unabdingbare Voraussetzung, um Wachstum und Beschäftigung in der Region zu sichern. Offene Fragen im Rahmen der geplanten Infrastrukturgesellschaft dürfen aber keine Ausrede für weitere Verzögerungen sein."