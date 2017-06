Villingen-Schwenningen Jede Stimme muss sitzen

VS-Villingen. Pfarrer Udo Stober sorgte mit seinen Betrachtungen für theologischen Hintergrund. Der "Freigeist" Gottes" solle als "Vogel Gottes", wie in einem holländischen Pfingstlied beschrieben, kommen, durch Lieder gepriesen werden und durch Korrespondenz mit Gott entstehen, wie Hanns D. Hüsch meinte. Ein guter musikalischer Geist herrschte beim Programm des "Collegium Cantorum Rottweil" (CCR) und anderer Akteure. Die qualifizierten Stimmen der acht Damen und drei Herren beeindruckten, genau so wie die Tonvorgaben des Chorleiters, die disziplinierten Einsätze, die dynamische Gestaltung und die textliche Formung in Latein oder Deutsch. Transparent wurde die schwierige Polyphonie des Claudio Monteverdi bei seinem Gloria der "Missa a quattro voci". Jede Stimme musste sitzen. Beeindrucken konnten das getragene "Qui tollis" und das hymnische "Quoniam". Mehrstimmigkeit wurde auch mit Teilen der Fugger-Motetten von Orlando di Lasso deutlich, die mit "Confortamini" (Werdet stark im Geist) und "Jubilate Deo" die Idee des Theologen aufgriffen.

Prononcierter Gesang mit barocker Ausstrahlung war mit den Homilius-Motetten "Siehe des Herrn Auge" und "Alles, was ihr tut" zu vernehmen, ergänzt durch Max Regers "Wir glauben an einen Gott" aus Opus 138. Eine feinsinnige Interpretation erfuhr Mendelssohns "Hebe deine Augen auf" und nach Rheinberger-Gesängen wurde "Der Mond ist aufgegangen" zum tiefen Erlebnis, dem man innerlich Bravo zurufen durfte.

Die Instrumentalbeiträge wurden mit dem Leipziger Choral "Komm, Gott, Schöpfer, Heilger Geist" eröffnet. Mit Querflöte und Truhenorgel interpretierten Georgia Furtwängler und Armin Gaus zwei charaktervolle Sätze aus Bachs e-Moll-Sonate und Peter Hastedt tat sich durch eine eigene Orgel-Partita hervor. Prägnante Sätze ließen "Nun bitten wir den Heiligen Geist" erkennen, variiert in silbrig-hohen Registern, umspieltem Cantus firmus in Mittellage, friedlichem, nasalen Streicherklang und Pedalbass im prächtigen Finale.