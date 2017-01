Villingen-Schwenningen Jede Runde in der Loipe zählt

VS-Villingen. Die Benefiz­aktion erlebt die dritte Auflage, und wieder ziehen der Ski-Club, die Stadt samt ihrem Forstamt und die Volksbank als Sponsor an einem Strang, um viele Hobbysportler auf die Loipe zu locken und möglichst viel Geld für die Schule zusammenzubekommen.

Um so größer ist die Freude bei allen Beteiligten, dass sich pünktlich zur Präsentation des Wettbewerbs der lang ersehnte Schnee eingestellt hat und das Forstamt vermutlich bald die Loipe spuren kann. Ganz bewusst habe sich der Verein entschieden, einen Wettbewerb für Breitensportler auf die Beine zu stellen, betont Thomas Huber, Sportwart Nordisch. Angelehnt an den Stadtlauf habe sich die Idee entwickelt, ein Pendant im Winter auszurichten. Und die Resonanz könne sich sehen lassen: Nach gut 80 Langläufern im ersten Jahr hätten 2016 schon rund 100 Teilnehmer ihre Runden gedreht. Diese Zahl wolle der Ski-Club natürlich auch bei der dritten Auflage erreichen.

2,2 Kilometer sind je Runde abzuspulen, im klassischen Stil oder in der Skating-Technik. Das Forstamt lege breite Spuren an, um allen Rechnung zu tragen, versprach der stellvertretende Forstamtsleiter Roland Brauner. Gerne sei das Forstamt bei dieser Aktion mit von der Partie, zumal die Zusammenarbeit mit dem Ski-Club eine lange Tradition habe, gerade beim Unterhalt der Loipen. Ebenso die ­Kooperation im Loipenverbund Ostschwarzwald, zu dem sich Villingen-Schwenningen, Vöhrenbach und Unterkirnach zusammengeschlossen und ein Streckennetz geschaffen haben. So sei der ganze Verbund bei "Zwei Stunden am Auerhahn" beteiligt und stelle beispielsweise wieder Preise zur Verfügung.