Villingen-Schwenningen Jede Menge Abenteuer im Allgäu

Neben einer Wanderung, einem Stadtbummel in Sonthofen und diversen Klassenspielen und Wettkämpfen standen die vom Outdoorzentrum angebotenen und von ausgebildeten Guides betreuten Attraktionen im Mittelpunkt des Aufenthaltes im Allgäu.

Ob es Rafting auf der Iller, Klettern im riesigen Klettergarten, Canyoning in einer wildromantischen Schlucht oder die rauschende Abfahrt mit Deutschlands längster Rodelbahn war, die Kinder waren durchweg begeistert. Mit der Freude an all den Aktivitäten wurde vor allem der Zusammenhalt der Klassen für die kommenden Jahre am GaR gestärkt, teilt die Schule mit.

Nach einer sehr actionreichen Woche konnten die vier Begleitlehrer Jennifer Huck, Yasemine Philipp, Laura ­Wälder und Dirk Wölfle alle 52 Kinder wieder gesund und munter in die Obhut ihrer Eltern übergeben.