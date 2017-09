Villingen-Schwenningen Jazzquintett macht Halt

VS-Villingen. Peter Protschka, einer der vielseitigsten und interessantesten europäischen Jazztrompeter der jüngeren Generation, ist aktuell im vierten Jahr in Folge mit seiner Dreamband auf Tour, in der – neben der auf höchstem Niveau interagierenden Rhythmusgruppe – der US-Tenorsaxofonist Rick Margitza zu hören ist.

Dessen umfassende Referenzen beinhalten unter anderem Miles Davis’ legendäre Fusionband der späten 1980er Jahre: Margitza wurde 1988 von Miles Davis für eine Europatournee engagiert und nahm mit ihm drei Alben auf: "Amandla", "Live around the world" und "Live in Montreux". Es folgten zahlreiche Alben bei Blue Note unter eigenem Namen. Margitza spielte mit Eddie Gomez, Tony Williams, McCoy Tyner, Chick Corea, den bekannten Jazzorchestern der amerikanischen Bigband-Komponisten Maria Schneider und John Fedchock und diversen renommierten europäischen Bands, vor allem in Frankreich.

Margitzas energetisches wie lyrisches Spiel ist in Europa und Amerika gleichermaßen gefragt und schlägt seine Hörer hier wie dort unmittelbar in seinen Bann. Diese Band der Extraklasse kommt nun in unveränderter Besetzung im Rahmen ihrer Europatournee in den Villinger Jazzkeller: Es erwartet den Zuhörer ein von Poesie und Energie getragenes Programm mit ausschließlich Originalkompositionen. Energie, Kommunikation, Interplay und Klangschönheit sind die Themen dieser außergewöhnlichen Besetzung.