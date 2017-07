Villingen-Schwenningen Jazz-Singers gewinnen Fans dazu

VS-Schwenningen. Das sechsköpfige Ensemble mit den Sängerinnen Jasmin Haber­stroh, Christina Huber und Sabine Glück (Sopran und Alt) sowie den Sängern ­Joachim Brunner (Tenor) und Johannes Hellstern (Bass) und Jane Brunner, Piano, schöpften sie gesanglich aus dem Vollen. Sie begeisterten mit einem abwechslungsreichen Repertoire aus Jazz, Standards, Gospels, Pop und Folk. Die sommerlichen, wenn auch schwülen Temperaturen taten ein Übriges zum Gelingen des Konzerts.

Damit auch nichts schief ging, eröffneten die Jazz-Singers mit "Have a nice day" das Konzert für Freunde. Bei Gospels wisse man oft nicht, wer sie komponiert habe, da viele Gospels nur singend überliefert wurden, erklärten die Sängerinnen, das tat der Begeisterung für ihre beiden Gospels "Over my Head" und "Going up" keinen Abbruch.

Dann durften die beiden Sänger sich ausruhen, denn die Sängerinnen hatten sich für ihr "Mädels Lied" keinen geringeren Song als "Halleluja" von Leonard Cohen ausgesucht. Dieses Lied, eigentlich ein gesungenes Gebet wie viele Lieder von dem singenden Poet Cohen, ließ so einige Zuhörer ganz still und nachdenklich werden. Doch mit "Take ist easy, let the others do the hard work", also man soll es leicht nehmen und den anderen die harte Arbeit überlassen, kam die Heiterkeit zurück und verdrängte die melancholische Stimmung.