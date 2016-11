Villingen-Schwenningen Jazz-Klänge und auch Klezmer

Nadia Sofokleous (Klarinette) und Rares Popsa (Gitarre) spielen eine Mischung aus Jazz-Standards, zum Beispiel "Autumn Leaves", "Misty", "Softly as in a morning sunrise" und viele andere bekannte Titel. Außerdem erklingt ein selbst zusammen gestelltes Klezmer-Potpourri und weitere Klezmer-Stücke.

Zur bevorstehenden 1200-Jahr-Feier von Schwenningen, Villingen und Tannheim haben die Musiker noch eine Überraschung vorbereitet. Wie immer wird kein Eintritt zu dem einstündigen Konzert erhoben, gerne darf für die Bürgerstiftung gespendet werden. Unter anderem werden Kinder und Jugendliche gefördert, deren Eltern nicht in der Lage sind, die Beiträge für sie in Turn- und Musikvereinen sowie die Musikakademie zu bezahlen.

Nadia Sofokleous ist in der Konzertreihe der Bürgerstiftung keine Unbekannte, schon mehrfach ist sie mit unterschiedlichen Musikerkollegen im Abt-Gaisser-Haus aufgetreten. Die Vollblutmusikerin gewann bereits als 17-Jährige ihren ersten Preis bei einem nationalen Wettbewerb. Es folgten weitere erste Preise beim internationalen Wettbewerb Jeunesses Musicales und der dritte Preis beim Saverio Mercadante. Sie hat zudem vier Jahre lang im Rundfunkorchester in Budapest gespielt. Während ihres Studiums in Trossingen an der Musikhochschule hat sie in Stuttgart an der Jungen Oper gespielt und als Aushilfe auch beim Sinfonieorchester VS mitgewirkt. Nadia Sofokleous ist seit 2005 Dozentin für Klarinette und Bläser sowie Fachbereichsleiterin an der Musikakademie.