Villingen-Schwenningen Jasmin Lengert trifft Angela Merkel

VS-Villingen. Jasmin Lengert hatte Gelegenheit, während eines einwöchigen Schülerpraktikums in einem Berliner Abgeordnetenbüro hautnahe Einblicke in die vielseitige politische Arbeit einer Bundestagsabgeordneten zu erhalten.

Auf Einladung der südbadischen CDU-Abgeordneten Kordula Kovac, Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages, erlebte die Schülerin des Villinger Gymnasiums am Hoptbühl eine spannende, facetten- und ereignisreiche Sitzungswoche im politischen Berlin. Im Büro von Kordula Kovac bekam sie einen Einblick in die vielseitigen Themen und Arbeitsabläufe der Parlamentarierin und ihres Berliner Büroteams und konnte viele neue Erfahrungen und Eindrücke sammeln.

Jasmin Lengert hatte auch Gelegenheit, die Bundestagsabgeordnete bei Sitzungen und Besuchen zu begleiten. So konnte sie eine Sitzung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft verfolgen, begleitete Kordula Kovac mit weiteren Ausschuss-Mitgliedern auf deren Rundgang auf der Internationalen Grünen Woche (IGW), nahm an dem Rollenspiel einer Plenarsitzung teil und konnte am darauf folgenden Tag eine aktuelle Plenarsitzung im Plenum des Deutschen Bundestages verfolgen.