Villingen-Schwenningen Japaner sind begeistert von VS

Das japanische Orchester, das alle zwei Jahre auf große Europa-Tournee geht, gilt seit Jahren als das beste Schulorchester Japans und ist Preisträger mehrerer Auszeichnungen. In Deutschland ist das Franziskaner-Konzerthaus die einzige Station des Orchesters. Das stellt die Zähringerstadt damit in eine Reihe mit Städten wie Mailand, Paris und Salzburg, denn diese Metropolen sind ebenfalls Ziele der japanischen Musiker.

Das Konzertprogramm am 26. März ist vielfältig und reicht von konzertanter Blasmusik über fetzigen Big Band-Sound und beliebte Musicalmelodien und hält außerdem wieder einige Überraschungen bereit.

Nach zwei Aufenthalten hier seien die jungen Japaner begeistert von der badisch-schwäbischen Gastfreundschaft und den Enthusiasmus des Publikums, weiß Greif. Dafür setzen er und sein Organisationsteam einmal mehr auf heimische Gastfamilien. "Gerade die Übernachtung in Gastfamilien hinterlassen oft bleibende Erinnerungen. Seit 2011 sind dadurch schon zahlreiche Freundschaften entstanden, die sich in den Zeiten von Internet und Social Media leichter pflegen lassen denn je", so Greif. Die Erfahrung zeige, dass eine Verständigung in englischer Sprache gut funktioniere.

Die Familien sind für zwei Übernachtungen mit Frühstück und ein Abendessen zuständig. Die restliche Tagesplanung wird von der Stadtharmonie Villingen organisiert. Und da Heimweh bei knapp 9600 Kilometer Luftlinie Entfernung keine Seltenheit ist, wird gewünscht, dass die Jugendlichen jeweils zu zweit untergebracht werden können. Die Gasteltern werden dafür mit zwei Konzertkarten belohnt.

Die Anreise der Gäste erfolgt am Samstag, 25. März, die Abreise ist für den darauffolgenden Montag vor­gesehen.

Die Anmeldung für Gasteltern, die bereit sind, mindestens zwei japanische Jugendliche für zwei Übernachten vom 25. bis 27. März bei sich aufzunehmen erfolgt über www.stadtharmonie.de oder alexander.heift@stadtharmonie.de.