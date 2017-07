VS-Schwenningen. Der Jahrgang 1941 trifft sich zum Stammtisch morgen, 18 Uhr, im Nebenzimmer des Hotels Neckarquelle, Wannenstraße. Es besteht Gelegenheit, sich für den Jahresausflug am 13. September ins Allgäu und an den Bodensee anzumelden. Am Mittwoch, 12. Juli, findet ein Sommerspaziergang "Rund um den Golfplatz Öschberghof" statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am BSV-Parkplatz, Dürrheimer Straße, mit eigenem Auto. Mitfahrgelegenheit ist möglich.