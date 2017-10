Villingen-Schwenningen Jaguar aus Garage gestohlen

Villingen-Schwenningen. Die Tat soll nach Angaben der Polizei bereits zwischen Mitte und Ende September verübt worden sein. Der hellgrau metallic lackierte Jaguar im Wert von mehreren 10 000 Euro sei in der Garage in einem Parksystem mit anderen Fahrzeugen abgestellt gewesen. Das Fahrzeug sei mit einem historischen VS-Kennzeichen zugelassen und grundsätzlich fahrbereit gewesen. "Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass der Oldtimer auf ein entsprechendes Transportmittel zum Abtransport verladen wurde", informiert die Polizei. Auffällig an dem Jaguar seien die Rechtslenkung und die roten Ledersitze. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, nimmt die Kriminalpolizei in Rottweil, Telefon 0741/47 70, entgegen.