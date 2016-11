Villingen-Schwenningen Ja zum Radweg

Der erneute Aufruf des Tagesordnungspunktes wurde erforderlich, weil bei der am 3. November abgehaltenen Sitzung nur wenige Ratsmitglieder anwesend waren, sodass das Gremium nicht beschlussfähig war. Der Weg wird beginnend am Bahnübergang in der Steinwiesenstraße vorwiegend entlang der Bahnlinie verlaufen. Seine Breite wird wechselhaft zwischen 2,50 und 3,50 Meter sein, sodass er auch abschnittsweise von landwirtschaftlichen Fahrzeugen befahren werden kann. Der Weg wird eine Länge von 1,3 Kilometern haben, wovon einer davon über Marbacher Gemarkung verläuft.

Einmünden wird die neu anzulegende Trasse auf dem Gemeindegebiet von Brigachtal bei dessen Gewerbegebiet. Die Stadt geht davon aus, dass sie für diese Baumaßnahme Fördermittel in Höhe von 220 000 Euro erhalten wird, ergänzte der Mitarbeiter des Stadtbauamtes Hennig von Schnakenburg.

Für den in diesen Jahr zu bauenden zweiten Kreisverkehr in der Ortsdurchfahrt von Marbach erhielt das Architekturbüro Breinlinger den Zuschlag für die Planung, gab Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple bekannt. Ein Baumsachverständiger soll sich die Linde am Rathaus anschauen – ihr ist anzusehen, dass sie kränkelt. Damit will man auch der Verkehrssicherungspflicht nachkommen, zumal sich der Baum nur durch den Fußgängerweg getrennt, direkt neben der Kirchdorfer Straße befindet.