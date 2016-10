Villingen-Schwenningen Iwer zeigt kompositorische Größe

"Ich hab’ mich ergeben", mit diesem patriotischen Gesang schmückte Johannes Brahms neben "Was kommt dort von der Höh" und dem Studenten-Renner "Gaudeamus igitur" seine Akademische Festouvertüre. Im Franziskaner war sie ein Bekenntnis von Orchester und Dirigent zum Tag der Deutschen Einheit. Frisch, munter und sauber musiziert, war sie eine passender, feierlicher Gruß nach Berlin.

Zum Schluss gab es die Neunte Sinfonie von Antonin Dvorák, bei der man sich etwas mehr Präzision gewünscht hätte. Insgesamt wurde jedoch eine nachvollziehbare Interpretation geboten, bei der vor allem das Englischhorn mit seiner Largokantilene hervorragend beeindruckte.

Das Konzert des Sinfonieorchesters Villingen-Schwenningen am Feiertag nahm Oberbürgermeister Rupert Kubon zum Anlass, das Publikum zum Tag der deutschen Einheit zu begrüßen. Kürzlich war das Stadtoberhaupt in Berlin, wo er den Blick vom wieder errichteten Haus des Malers, Grafikers und Leiters der Preußischen Akademie der Künste Max Liebermann genießen konnte. Kubon konnte auf das Brandenburger Tor und den Bundestag blicken. Er sah Reste der Berliner Mauer. Der Ort erinnerte an 1933, als Liebermann einen folgenreichen Fackelzug ansehen musste, der zu Katastrophe und zur Teilung Deutschlands führte. Es lohne sich, dankbar für die Wiedervereinigung zu sein und nicht außer Acht zu lassen, dass aktuell weltweit wieder Bomben fallen, so Kubon.