Wie haben sich das erste Kennenlernen und der Beginn einer Beziehung für Teenager im Zeitalter von Smartphone und Internet verändert? Das Jugendtheaterstück "Er. Sie. Es." am Dienstag, 14. November, 19.30 Uhr, im Theater am Ring in Villingen behandelt Themen, die junge Menschen heute interessieren. Taugt ein Porno aus dem Netz als Ratgeber für das erste Mal? Ist ein Nackt-Selfie als Liebesbotschaft eine gute Idee? Um 19 Uhr findet eine Stückeinführung im Kleinen Saal statt. Drei Schauspielerinnen und drei Schauspieler, Mitglieder des Kinder- und Jugendtheaters der Badischen Landesbühne, erzählen die Geschichte zweier Teenager, von Dennis und Charlotte. Von der ersten Begegnung, von Freundschaftsanfragen im Netz, dem ersten Kuss, den Schmetterlingen im Bauch, dem Warten auf das "Pingping" der Smartphones und dem ersten Sex. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, telefonisch unter 07721/82 25 25 sowie unter www.villingen-schwenningen.de. Foto: Empl