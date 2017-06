Villingen-Schwenningen Investitionen in Dachsanierung erforderlich

Auf den asphaltierten Platz komme noch eine Fluchttreppe, auch benötige man Abstände und Fallschutz, erklärte sie. Sie versprach den Kindern, dass sie den Wunsch prüft und abwarten möchte, wie die Schulkonferenz sich zu dem Wunsch äußert.

Zur kürzlich vorgestellten Fortschreibung des Nahverkehrsplanes, erklärte die Ortsvorsteherin, dass die Linie 7283 durch die Linie 34/35 ersetzt wird. Die Geschäfte Aldi und DM würden in Schwenningen angebunden, auch werde die Linie auf den Ringzug abgestimmt. Die neue Linie sei ein geschlossenes System und werde wesentlich stabiler verlaufen, betonte sie und dankte dem ÖPNV und der Stadtverwaltung für ihre hervorragende Arbeit. Allerdings komme man ab 22 Uhr von Schwenningen nach Weigheim nicht mehr zurück, da wäre es sinnvoll, einen Rufbus einzurichten, betonte sie.

Das Schulgebäude in Weigheim soll eine elektronische Schließanlage erhalten. "Wir werden erst einmal an den Außentüren beginnen, denn die Schließanlage geht ins Geld", erklärte sie. 12 000 Euro für zwölf Außentüren müsse man rechnen, die Schlüssel programmiere die EDV-Stelle der Stadt, so die Ortsvorsteherin. Sie sehe diese geplante Schließanlage erst einmal als Vorinformation, auch könnte man bei Schulen in der Doppelstadt nachfragen, welche Erfahrungen sie bis dato gemacht haben, schlug sie vor.