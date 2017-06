Villingen-Schwenningen Into the Fray gewinnt VS Music Contest

"Auch ein volljähriger Contest muss einmal zu Ende gehen", so eröffnete Moderator Steffen Vogt das Finale des 18. VS Music Contests, um kurz darauf ins Mikro zu rufen: "Seid ihr alle dabei!?" – Jubelrufe ertönten und Applaus brandete auf.

"Das Finale ist immer voll cool. Jetzt sind wir richtig gespannt auf das Ergebnis", sagt Paul. "Das wird wie jedes Jahr richtig gut, heute Abend ist Contest-Stimmung", freut sich Benedikt. Rund 80 Besucher erlebten im lauschig kleinen Raum hinter dem Café im Jugend- und Kulturzentrum K3 drei Musikwelten, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Das Publikum tanzt und singt mit.

Den Auftakt machen "Into The Fray" aus Stuttgart. Die vier Jungs an Schlagzeug und E-Gitarre entführen die Zuhörer in ihre ganz eigene, gegensätzliche Klangwelt: Eintönige, melancholische Stellen mit langgezogenen Vokalen wechseln mit rockigen, schnellen Abschnitten, die sich im Kontrast dazu richtig euphorisch anhören. Poppiger geht es bei den tiefsonoren Vocals der Band "Invers" zu. Die drei Jungs aus dem Schwäbischen reichern britische Indiepop- Attitüde mit deutschen Lyrics an. Beim letzten Auftritt erklingen Rhythmen, die teils an Country erinnern, aber keineswegs altbacken, sondern, durchmischt mit Pop-Rock-Elementen, modern wirken. "Sometimes Is Nowhere" heißt die achtköpfige Band aus Villingen, die dem Publikum zum letzten Auftritt einheizt. Die beiden Frontsängerinnen treten von der Bühne herunter, bringen das Publikum zum Tanzen und zum Mitsingen.