Villingen-Schwenningen Internetprobleme treiben Nutzer auf die Palme

Internet-User und Smartphone-Nutzer beklagen reihenweise technische Probleme, schneckenlahmes oder gar kein Internet. Und nicht nur das: Sie stürmen Telefonhotlines ihrer Anbieter, Online-Chats der Provider oder suchen deren Geschäfte in den Fußgängerzonen auf – in vielen Fällen vergeblich und ohne den Grund für die Störungen in Erfahrung zu bringen oder eine Verbesserung zu erzielen. Die Nerven liegen blank, und das offenbar nicht nur bei den Nutzern, sondern auch bei Mitarbeitern der Service-Dienste.

Nutzer Tomislav D. schildert das im Wortwechsel mit weiteren Geplagten auf Facebook so: "Nach x-tem mal anrufen und extrem langen Wartezeiten und extrem unfreundlichen Kundenservices erhielt ich eine Gutschrift von fünf Euro. Einmal werden Arbeiten in 78054 VS-Schwenningen in der Marienstraße verrichtet, das nächste Mal ist 78054 gar nicht mit LTE Netz verbunden und bla bla bla keine Störungen gefunden. Geht so seit Anfang Dezember...." Pfaffenweiler, Marbach, Obereschach – beinahe jeder der kleinen Stadtbezirke Villingen-Schwenningens taucht mindestens einmal mit der Beschwerde eines Internetnutzers über schlechtes oder gar kein Internet auf.

Mancher glaubt, den Grund für all das schon erfahren zu haben. So schreibt beispielsweise Celina T.: "Also bei o2 werden gerade komplett alle Masten auf LTE umgesetzt das soll noch bis Ende Januar Anfang Februar so gehen!" Irene R. hingegen meint: "Bei O2 sind im Schwarzwald Baar die meisten Funkmasten abgeraucht. Das hat zumindest der Kundendienst von O2 vor einer Woche mitgeteilt. Abhilfe wird wohl noch eine Weile dauern..." Und Elizabeta P. schreibt: "Laut 1 und 1 hat Telefonica etliche Masten abgebaut, in der Annahme, dass die Verbliebenen genügen."