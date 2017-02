Villingen-Schwenningen Interimsvertrag für Gäubahn bringt Probleme

Schwarzwald-Baar-Heuberg. Auf den ersten Blick hört sich das Interimskonzept, das das Land mit dem Fernverkehr der Deutschen Bahn abgeschlossen hat, kundenfreundlich an. Reisende zwischen Stuttgart und Singen/Kon­stanz können die Intercity-Züge (IC) mit dem Nahverkehrs-Ticket fahren. Eingeschlossen ist auch das Baden-Württemberg-Ticket. Die Offensive des Landesverkehrsministers Winfried Hermann, dass die Räder im ganzen Land in allen Nahverkehrszügen kostenlos ab 9 Uhr mitgenommen werden können, trifft in den Gäubahn-ICs nicht zu. Das Fahrrad unterliegt dem teureren Fernverkehrstarif und muss vorher angemeldet werden.

Dies wird einige Probleme geben, da nur noch zwischen Stuttgart und Rottweil Nahverkehrszüge fahren werden. Diese wiederum haben in Rottweil in beiden Richtungen schon seit über einem Jahr (Interims-Phase eins) keinen direkten Übergang auf den Nahverkehr nach Villingen oder Tuttlingen. Dies bedeutet heute schon, dass Reisende aus Donaueschingen oder Villingen-Schwenningen nur noch alle zwei Stunden Richtung Oberndorf, Sulz oder Stuttgart fahren können. Mit dem Gutachten Interim Plus wollten die betroffenen Kommunen einen stündlichen IC-Halt möglich machen. Die Deutsche Bahn möchte dafür aber zusätzlich rund 1,5 Millionen Euro für drei weitere Halte im Jahr haben.

Das Verkehrsministerium sieht sich an den Vertrag bis 2025 gebunden.