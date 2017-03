Villingen-Schwenningen Interessante Angebote sind momentan gesucht

Diese sind durch eine repräsentative Jury an der DHBW Stuttgart ausgelobt worden und zeigen ein ideenreiches Spektrum an innovativen, gut umsetzbaren und erfolgsversprechenden Anregungen, um den Kunden anzusprechen und durch guten Service an sich zu binden.

Die Veranstaltung im IHK-Gebäude in VS-Villingen am Romäusring ist kostenfrei. "Vorrangiges Ziel des stationären Einzelhandels muss sein, durch Inszenierung und interessante Angebote, die Verweildauer in den Geschäften zu erhöhen. Unterstützt werden kann dies durch eine zunehmende Interdisziplinarität von Handel, Gastronomie und Dienstleistung in den einzelnen Innenstädten", sagt IHK-Handelsexpertin Barbara Sand.

Weitere Informationen: Anmeldungen sind möglich über die IHK-Internetseite unter www.schwarzwald-baar-heuberg.ihk.de (Rubrik Veranstaltungen).