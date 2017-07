Villingen-Schwenningen Integrationsprojekt schlägt hohe Wellen

Und wie reagiert der Fight for your life-Verantwortliche auf die Absagen? "Es ist schade", meint Oliver Vlcek, der nie davon ausgegangen ist, mit seinem Projekt eine derartige Diskussion in VS auszulösen – und gleichzeitig auf Ablehnung zu stoßen. Trotzdem hoffe er, dass die Stadt mit ihrem Know How als Projektpate mit an Bord bleibt. Denn es gehe nicht darum, Kinder zum Boxen zu bewegen, um den Verein Boxing VS, dessen Ehrenpräsident Vlcek ist, mit Nachwuchssportlen aufzustocken und die Trainer entlohnen zu können.

Vielmehr sei Fight for your life ein niederschwelliges Angebot, um Kinder, deren gemeinsame Schnittstelle das Boxen ist, aus ihrer Problemlage – mitunter krimineller Natur – zu holen und ihnen neue Perspektiven zu ermöglichen. Und das unterscheide das Projekt von der Integrationsarbeit, die jeder Verein mittlerweile indirekt leiste. "Es gibt viele Institutionen, die unabdingbar für uns sind, auch bei der Stadt", meint der ehemalige Leiter des Box-Olympiastützpunkts in Heidelberg, und nennt Anlaufstellen wie Jugendamt, Jobcenter, Ausbildungsbetriebe oder Schulen, um die sich das Netzwerk stricken soll. Er hofft, dass sich das eigentliche Projektziel noch in den Köpfen manch kritischer Menschen verankern wird. "Das ist noch nicht ausreichend kommuniziert und diskutiert worden."

Thorsten Frei stellt sich als Pate zur Verfügung

Paten gibt es aber bereits: Unter anderem begleitet der Bundestagsabgeordnete von der CDU, Thorsten Frei, das Projekt – im Gegensatz zu seinen Parteigenossen aus dem Gemeinderat, die den Förderantrag nicht bewilligen wollten. Auch die ProKids-Stiftung, die schon beim ersten Mal mit dabei war, will die Unterstützung fortführen. "Wir sind dabei, eine Lösung zu finden. Denn es ist wirklich eine super Aktion", sagt der Stiftungsratsvorsitzende Joachim Spitz.

Trotzdem versuche Vlcek mit seinen Trainerkollegen auch schon jetzt, betroffenen Kindern unter die Arme zu greifen – ehrenamtlich. Sechsmal wöchentlich bietet Boxing VS Training an. "Wir sind in Wartestellung. Wenn wir merken, dass es Probleme gibt, handeln wir." Sobald das Projekt endgültig stehe, könne zudem auf die Jugendlichen in Schulen oder Flüchtlingsunterkünften im Kreis gezielt zugegangen werden, sagt Oliver Vlcek, und verspricht: "Wir kämpfen weiter."