Villingen-Schwenningen Integration von Flüchtlingen nicht zum "Nulltarif" möglich

(ewk). Die Integration der in den Landkreis gekommenen Flüchtlinge ist eine Herausforderung für die Verwaltung. Gilt es doch Integrationsarbeit in unterschiedlichen Bereichen mit vielen Zielgruppen und mit Akteuren, unterschiedlichen Zuständigkeiten zu koordinieren und zu strukturieren. Dabei sollen vorhandene Kapazitäten genutzt und Doppelstrukturen vermieden werden, so Sozialdezernent Jürgen Stach im Sozial- und Bildungsausschuss des Kreistages.

Die Kreisverwaltung hat verbindliche Handlungsleitlinien vor dem Hintergrund eines in Auftrag gegebenen Integrationskonzeptes konkretisiert. Diese wurden jetzt im Fachausschuss vorgestellt. Als Grundlage für die weitere Integrationsarbeit des Landkreises hat die Verwaltung insgesamt elf Fixpunkte aufgelistet: Flächendeckende Integrationsarbeit soll unterstützt und erleichtert werden. Ein Clearing-Verfahren soll eine einheitliche Erfassung von Daten und Fähigkeiten, Bildungsabschlüssen und Interessen der Flüchtlinge zum Datenaustausch mit Gemeindeverwaltungen, Sozialbetreuung und Jobcenter ermöglichen. Die Einrichtung eines Arbeitsintegrationsnetzes mit Arbeitsagentur und Jobcenter soll eine zielgerichtete Arbeitsvermittlung für Arbeitgeber, Flüchtlinge und Behörden ermöglichen. Ein Leitfaden für Kommunen, Träger und Bürger mit Ansprechpartnern, Zuständigkeiten soll aktuell über Änderungen in den Asylgesetzen informieren. Der neue Integrationsbeauftragte des Landkreises, Marcel Dreyer, steht als zentraler Ansprechpartner, Service-, Vermittlungs- und Kontaktstelle in allen Integrationsfragen zur Verfügung. Die Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements wird mit Qualifizierung, Begleitung und laufender Anpassung an aktuelle Bedarfe weiter verfolgt. Die Intensivierung bedarfsgerechter Sprachförderungsmaßnahmen in Abstimmung mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter ist ein wichtiges Instrument für Integration. Bei Bedarfslücken will der Landkreis eigene Maßnahmen initiieren, damit sich alle Flüchtlinge, die über einen längeren Zeitraum im Landkreis sind, in deutscher Sprache ausreichend verständigen können. Die Einrichtung eines Austausch- und Beratungsnetzwerkes für Mitarbeiter der Kommunen soll dazu dienen, Problemstellungen gemeinsam zu lösen. Die Förderung kommunaler Integrationsnetzwerke in den Gemeinden werden auf Wunsch vom Landkreis unterstützt. Die Vernetzungsarbeit und fachliche Weiterentwicklung der sozialen Versorgungsstruktur werden für die Integrations- und Migrationsarbeit sensibilisiert und erhalten behördliche Unterstützung.

Das Integrationskonzept für geflüchtete Menschen wird als Handlungsgrundlage für die Bearbeitung herangezogen. Die auf der Grundlage des Integrationskonzeptes erarbeiteten Handlungsleitlinien "können als Anstoß für einen migrationsbewussten Landkreis angesehen werden". Sie greifen die Empfehlungen der Demografiestudie zum Thema Integration auf und fördern die ehrenamtlichen und fachlichen Strukturen für diese Zukunftsaufgabe in allen Gemeinden und Behörden desKreises , heißt es in der Sitzungsvorlage. In der Diskussion gab es Lob für die ehrenamtlich geleistete Flüchtlingsarbeit wie für die Leistung der Verwaltung Kreisrat Anton Knapp (SPD) verwies auf Personalprobleme in kleineren Rathäusern im Blick auf die zusätzlichen Aufgaben.